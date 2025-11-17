Galatasaray su Lookman: l’Atalanta valuta la maxi offerta
Foto © Stefano D’Offizi
Il Galatasaray spinge per Ademola Lookman
Il nome di Ademola Lookman è tornato centrale nel mercato invernale: il Galatasaray ha presentato una proposta concreta e particolarmente rilevante, convinto che l’attaccante dell’Atalanta possa diventare un perno immediato del progetto tecnico. L’ex Lipsia è considerato una priorità assoluta e la società turca non vuole perdere tempo.
La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma le richieste dell’Atalanta superano questa cifra. Secondo le stime più recenti, il prezzo potrebbe raggiungere quota 50-55 milioni bonus inclusi.
La posizione dell’Atalanta e le richieste del club
La Serie A ha visto crescere il valore di Lookman, e la Dea non intende svenderlo. Il club accetterà solo un’offerta ritenuta congrua, preferibilmente per una cessione definitiva o un prestito con diritto di riscatto economicamente solido.
Il giocatore ha un contratto fino al 2027 e percepisce 2.3 milioni a stagione, ma la sua idea è quella di lasciare Bergamo. Questo alimenta l’idea di un trasferimento, pur senza accelerazioni unilaterali.
Un affare ancora aperto
Lookman aveva già dato il proprio benestare al trasferimento ad agosto, ma le parti non hanno trovato l’intesa finale. Il Galatasaray resta una destinazione gradita, mentre l’Atalanta continua a valutarne il peso tecnico all’interno del gruppo.
La sensazione è chiara: la trattativa può decollare da un momento all’altro, e il futuro di Ademola Lookman potrebbe diventare uno dei temi caldi della sessione invernale.
