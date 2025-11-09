Galatasaray su Lookman: crisi con Juric, trattativa con l’Atalanta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 9 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Crisi Atalanta-Lookman: il Galatasaray fiuta l’occasione

Secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Ademola Lookman, ormai ai ferri corti con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano è diventato l’obiettivo principale dell’allenatore Okan Buruk, che lo considera il rinforzo ideale per l’attacco in vista della sessione invernale. La frattura con Ivan Juric si sarebbe consumata durante la gara di Champions League contro il Marsiglia, quando il tecnico croato è intervenuto fisicamente sul giocatore al momento della sostituzione.

Rottura totale con l’Atalanta

Dopo l’episodio, Lookman avrebbe smesso di seguire l’Atalanta sui social e rimosso ogni riferimento al club bergamasco dai propri profili. Un gesto che conferma la tensione crescente tra il calciatore e l’ambiente nerazzurro. Il Galatasaray, consapevole della situazione, punta a chiudere l’accordo approfittando del momento difficile e offrendo una cifra inferiore rispetto alla valutazione di mercato, stimata intorno ai 15 milioni di euro.

Trattativa imminente e contatti con Osimhen

Fonti vicine al club turco riferiscono che Victor Osimhen, connazionale e amico di Lookman, lo starebbe consigliando quotidianamente sul possibile trasferimento a Istanbul. La dirigenza del Galatasaray intende recarsi in Italia durante la sosta per le nazionali per aprire un tavolo di trattativa con l’Atalanta, nel tentativo di anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti più esplosivi della Serie A.

