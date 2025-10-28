Galatasaray su Lookman: l’Atalanta apre al dialogo per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Galatasaray prepara l’assalto a Lookman

Il Galatasaray è pronto a muoversi per Ademola Lookman, uno dei nomi più interessanti in vista del mercato invernale 2026. Come riportato da Fanatik, il club turco vede nell’attaccante nigeriano la soluzione ideale alla crisi offensiva che ha coinvolto Barış Alper Yılmaz, il cui rendimento è calato nelle ultime settimane.

Lookman in cerca di spazio all’Atalanta

All’Atalanta, Lookman non ha trovato la continuità desiderata sotto la gestione di Ivan Juric. Finora ha collezionato presenze limitate in Serie A, rimanendo spesso ai margini del progetto tecnico. Il suo valore di mercato, stimato in circa 40 milioni di euro, riflette comunque l’impatto avuto nella passata stagione, quando si era affermato come uno dei migliori esterni offensivi del campionato.

Contatti in corso tra i club

Il Galatasaray ha già avviato i contatti con la Atalanta e con l’entourage del giocatore. Il progetto tecnico dei turchi, ambizioso e in piena espansione, potrebbe convincere Lookman a cambiare aria già a gennaio. Il nigeriano sarebbe inoltre uno dei profili graditi a Victor Osimhen, che avrebbe spinto la dirigenza del club di Istanbul a considerarlo una priorità. La trattativa è solo agli inizi, ma i presupposti per un affare concreto ci sono tutti.

