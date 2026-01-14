Galatasaray su Locatelli: il centrocampista della Juventus nel mirino

Il Galatasaray torna a guardare con decisione in Serie A e lo fa puntando dritto al cuore della Juventus: dopo le indiscrezioni su Teun Koopmeiners, prontamente smentite da ambienti vicini al club turco, emerge il vero nome sul taccuino della dirigenza di Istanbul, ovvero Manuel Locatelli.

Locatelli, perno della Juventus

Capitano della Juventus e punto fermo della Nazionale italiana, Manuel Locatelli rappresenta un profilo di assoluta affidabilità. Il centrocampista classe 1998 ha collezionato 19 presenze nella Serie A 2025/2026, confermandosi riferimento tattico e caratteriale nello scacchiere bianconero. Con l’Italia vanta 34 presenze e 3 reti, numeri che certificano uno status ormai consolidato.

Arrivato definitivamente dal Sassuolo per circa 30 milioni di euro nell’estate del 2021, Locatelli è legato alla Juventus da un contratto valido fino a giugno 2028. Una posizione contrattuale forte, che consente al club di Torino di dettare le condizioni.

La posizione della Juventus

Tra settembre e ottobre 2025, la valutazione bianconera per Locatelli oscillava tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, in linea con il valore strategico del giocatore e superiore ai 25 milioni stimati da Transfermarkt. Non a caso, anche l’Olympique Marsiglia ha sondato il terreno, senza però affondare.

Scenario aperto, ma strada in salita

Il Galatasaray osserva, valuta e raccoglie informazioni. L’interesse è reale, ma l’operazione resta complessa. La Juventus non ha fretta e considera Locatelli centrale nel progetto. Per cambiare lo scenario servirà un’offerta fuori mercato.