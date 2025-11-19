Galatasaray su Leão, ma il Milan respinge ogni idea di cessione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Galatasaray interessato a Leão, ma la pista appare complicata

Il Galatasaray guarda con decisione alla Serie A per rafforzarsi a gennaio e tra i profili seguiti spicca quello di Rafael Leão. Le informazioni riportate da MilanNews.it parlano di un interesse concreto del club turco, che vorrebbe inserirlo nel proprio progetto tecnico. Analizziamolo un momento: il fascino dell’attaccante portoghese è evidente, ma la realtà dei fatti racconta una trattativa quasi impossibile. Il Milan non contempla l’idea di separarsi dal suo talento e, ad oggi, non ci sono stati contatti con l’entourage del giocatore.

La posizione del Milan e le priorità del giocatore

Il contratto di Leão, valido fino al 30 giugno 2028, rappresenta un ulteriore ostacolo per chi prova a sondare il terreno. L’esterno d’attacco rossonero è concentrato sul prossimo impegno del Milan contro l’Inter e non valuta movimenti nel breve periodo. Arrivato nell’agosto 2019, è ormai un punto di riferimento: 4 gol e 1 assist nelle prime 7 uscite di Serie A confermano il suo peso nel sistema offensivo.

Un profilo che piace in Europa, ma blindato dal Milan

Il valore di mercato stimato da Transfermarkt – circa 70 milioni – racconta un giocatore appetito dai grandi club. Chelsea, Arsenal e Tottenham Hotspur hanno mostrato interesse nelle ultime stagioni, ma la posizione rossonera resta salda. Il Galatasaray ci prova, ma il margine per una trattativa invernale è minimo.

E ciò che significa davvero è che il Milan non vuole privarsi del suo uomo più determinante nel momento più delicato della stagione.

