Galatasaray su Koopmeiners: offerta in arrivo alla Juventus

Galatasaray in pressing: Koopmeiners nel mirino

Il Galatasaray guarda con decisione al mercato europeo e mette nel mirino Teun Koopmeiners. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il club di Istanbul starebbe preparando un’offerta a titolo definitivo per il centrocampista della Juventus, ritenuto uno dei profili ideali per alzare il livello tecnico e internazionale della rosa.

La posizione della Juventus e i numeri stagionali

Arrivato alla Juventus dall’Atalanta nell’estate 2024 per circa 60 milioni di euro, Koopmeiners è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029. Nella stagione di Serie A 2025/2026, il centrocampista olandese ha collezionato 17 presenze senza reti né assist, un rendimento che non ha inciso come previsto ma che non ha intaccato il suo valore sul mercato internazionale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Strategia turca e mandato operativo

Il presidente Dursun Özbek, dopo alcune divergenze interne alla dirigenza, avrebbe dato pieno mandato ad Abdullah Kavukcu per portare avanti la trattativa. Il dirigente del Galatasaray è attualmente impegnato in una tournée europea e avrebbe in agenda una tappa a Torino per aprire il dialogo diretto con la Juventus e con l’entourage del giocatore.

Concorrenza inglese e valutazioni economiche

Sullo sfondo resta anche l’interesse del Newcastle United, segnale di un profilo ancora molto apprezzato fuori dall’Italia. Il valore di mercato di Koopmeiners è oggi stimato intorno ai 27 milioni di euro, ma la Juventus difficilmente prenderà in considerazione offerte al ribasso. Il dossier è aperto e destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane.