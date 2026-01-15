Galatasaray su Fofana: maxi offerta, il Milan resiste

Il Galatasaray accelera per Fofana

Il Galatasaray non molla Youssouf Fofana e continua a spingere con decisione. Il centrocampista francese, sotto contratto con il Milan fino al 2028, è la prima scelta del club campione di Turchia per rinforzare la mediana. Secondo Sky Sport, i dirigenti di Istanbul hanno messo sul tavolo una proposta importante: 5,5 milioni di euro netti a stagione per almeno quattro anni. Una cifra che raddoppierebbe quasi l’attuale ingaggio del giocatore.

Il peso di Fofana nel progetto di Allegri

Arrivato al Milan nell’estate 2024 dal Monaco, Fofana percepisce oggi circa 3 milioni di euro netti a stagione. In rossonero si è ritagliato un ruolo centrale, diventando un riferimento nel centrocampo di Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento chiave per equilibrio e intensità. Anche il giocatore, nativo di Parigi, non ha mai manifestato aperture concrete verso una partenza.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

I numeri e la posizione del Milan

Dal punto di vista economico, l’operazione è tutt’altro che semplice. Fofana è costato al Milan 20 milioni di euro più 3 di bonus e pesa a bilancio per circa 5 milioni di euro a stagione. Con ancora due anni e mezzo di contratto, una cessione a gennaio richiederebbe almeno 13 milioni per evitare una minusvalenza. Al momento, in via Aldo Rossi non sembrano intenzionati a sedersi al tavolo.

Pressing turco, muro rossonero

Il Galatasaray insiste, forte di un’offerta economicamente molto allettante. Il Milan, però, fa muro: Fofana resta un pilastro del progetto e solo una proposta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario.