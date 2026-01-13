Galatasaray su Fofana: il Milan riflette, cresce la pressione turca

Il mercato turco guarda con sempre maggiore attenzione alla Serie A e nel mirino del Galatasaray è finito Youssouf Fofana. Il centrocampista francese del Milan, classe 1999, è diventato uno dei profili più osservati in vista delle prossime settimane.

L’interesse del Galatasaray

Il Galatasaray sta preparando un’offerta ufficiale per avviare i contatti con il Milan. Le trattative non sono ancora entrate nel vivo, ma l’intenzione del club di Istanbul è chiara: sondare la disponibilità dei rossoneri e capire i margini per un’operazione ambiziosa.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La posizione del Milan

Arrivato nell’agosto 2024 dal Monaco, Fofana è legato al Milan da un contratto valido fino a giugno 2028. In questa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie A, con un gol e due assist, garantendo fisicità, equilibrio e continuità. Il club rossonero non considera il giocatore sul mercato, ma ascolterà solo offerte ritenute congrue.

Concorrenza interna e derby turco

Sul centrocampista francese si è mosso anche il Fenerbahçe, che avrebbe presentato una proposta da 20 milioni di euro, cifra simile a quella investita dal Milan per acquistarlo. Un derby di mercato che potrebbe far lievitare il prezzo.

Valore e profilo internazionale

Con 25 presenze nella Nazionale Francese e una valutazione di 28 milioni di euro secondo Transfermarkt, Fofana resta un profilo di alto livello; il Galatasaray osserva, il Milan valuta. La partita è appena iniziata.