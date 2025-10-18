Galatasaray su Çalhanoğlu: l’Inter resiste, il turco vuole tornare
Galatasaray all’assalto di Çalhanoğlu
Il Galatasaray torna con decisione su Hakan Çalhanoğlu, protagonista con l’Inter in questa stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Fanatik, emissari del club turco hanno incontrato il centrocampista a Milano prima della sosta per le nazionali, raccogliendo segnali positivi da parte del giocatore.
La richiesta dell’Inter
Durante l’estate, la trattativa si era arenata di fronte alle richieste dell’Inter, che valutava il suo regista almeno 30 milioni di euro. Il contratto di Çalhanoğlu scade nel 2027 e la società nerazzurra non intende svenderlo, consapevole dell’importanza del 31enne turco nello scacchiere di Cristian Chivu.
Il progetto di Buruk
L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, sogna un centrocampo di altissimo livello con Lucas Torreira, İlkay Gündoğan e Çalhanoğlu. Il club avrebbe messo a disposizione circa 15 milioni di euro per tentare l’assalto a gennaio, confidando che i progressi in Champions League possano facilitare l’operazione.
La volontà del giocatore
Secondo la stampa turca, lo stesso Çalhanoğlu avrebbe manifestato il desiderio di tornare in patria, inviando un chiaro segnale alla dirigenza. Resta da capire se l’Inter aprirà a un’eventuale cessione in inverno o se rimanderà ogni discorso al termine della stagione.
Il nome di Çalhanoğlu è destinato a infiammare il calciomercato invernale 2026, con il Galatasaray pronto a insistere per riportare a casa uno dei simboli del calcio turco.
