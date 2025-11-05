Galatasaray sogna Messi: pronto un prestito di quattro mesi
Galatasaray pronto a tutto per Lionel Messi
Il Galatasaray sta provando a scrivere una delle operazioni più clamorose del prossimo mercato: il club turco sogna di portare Lionel Messi a Istanbul con un prestito di circa quattro mesi, approfittando della pausa della MLS. L’idea è nata da tempo e ora la società, capolista imbattuta della Super Lig, è pronta a fare sul serio.
Secondo fonti vicine al club, la dirigenza giallorossa avrebbe già sondato la disponibilità dell’entourage dell’argentino e sarebbe pronta a coprire interamente il suo ingaggio da 10 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il periodo di stop della MLS per aggiungere classe, visibilità e leadership in vista della fase a eliminazione diretta di Champions League, dove il Galatasaray affronterà Atlético Madrid e Manchester City a gennaio.
Messi e la tentazione europea
Il ritorno temporaneo in Europa di Lionel Messi rappresenterebbe un evento storico. Dopo la parentesi americana con l’Inter Miami, l’argentino potrebbe rimettersi in gioco ad altissimo livello, anche solo per pochi mesi.
Il Galatasaray crede che la sua presenza possa trasformare la stagione e rafforzare la squadra sia tecnicamente che mediaticamente. Per ora non c’è un accordo ufficiale, ma l’interesse è concreto. E la suggestione di rivedere Messi in Champions League fa già sognare i tifosi turchi.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo