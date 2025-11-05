Galatasaray sogna Messi: pronto un prestito di quattro mesi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025

Galatasaray pronto a tutto per Lionel Messi

Il Galatasaray sta provando a scrivere una delle operazioni più clamorose del prossimo mercato: il club turco sogna di portare Lionel Messi a Istanbul con un prestito di circa quattro mesi, approfittando della pausa della MLS. L’idea è nata da tempo e ora la società, capolista imbattuta della Super Lig, è pronta a fare sul serio.

Secondo fonti vicine al club, la dirigenza giallorossa avrebbe già sondato la disponibilità dell’entourage dell’argentino e sarebbe pronta a coprire interamente il suo ingaggio da 10 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il periodo di stop della MLS per aggiungere classe, visibilità e leadership in vista della fase a eliminazione diretta di Champions League, dove il Galatasaray affronterà Atlético Madrid e Manchester City a gennaio.

Messi e la tentazione europea

Il ritorno temporaneo in Europa di Lionel Messi rappresenterebbe un evento storico. Dopo la parentesi americana con l’Inter Miami, l’argentino potrebbe rimettersi in gioco ad altissimo livello, anche solo per pochi mesi.

Il Galatasaray crede che la sua presenza possa trasformare la stagione e rafforzare la squadra sia tecnicamente che mediaticamente. Per ora non c’è un accordo ufficiale, ma l’interesse è concreto. E la suggestione di rivedere Messi in Champions League fa già sognare i tifosi turchi.

