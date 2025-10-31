Galatasaray, possibile cessione di Barış Alper per 40 milioni
Galatasaray pronto a sacrificare Barış Alper Yılmaz
Il Galatasaray è pronto a una mossa importante sul mercato invernale 2026. Il club turco starebbe valutando la cessione di Barış Alper Yılmaz per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La decisione arriva in un momento in cui la squadra, guidata da Okan Buruk, domina la Süper Lig con 9 vittorie in 10 partite e continua a brillare anche in Champions League.
La società giallorossa sta pianificando nuovi innesti per la seconda parte di stagione, ma le tensioni con il giocatore turco restano alte. Fischiato dai tifosi nella sfida contro il Bodø/Glimt e relegato in panchina dopo la prova opaca col Göztepe, il futuro di Barış Alper sembra sempre più lontano da Istanbul.
Lookman e Çalhanoğlu obiettivi per gennaio
Nel frattempo, il Galatasaray ha riaperto i contatti per Ademola Lookman e Hakan Çalhanoğlu, due obiettivi già seguiti la scorsa estate. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, poco utilizzato in questa stagione, resta un profilo gradito anche a Victor Osimhen, che ne avrebbe suggerito l’acquisto.
A centrocampo, invece, l’attenzione è rivolta al regista dell’Inter, Çalhanoğlu. Il club turco sarebbe pronto a presentare una nuova offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro, dopo che i nerazzurri avevano respinto una proposta da 30 milioni in estate.
Il mercato del Galatasaray si preannuncia rovente: la partenza di Barış Alper Yılmaz potrebbe aprire la strada a un doppio colpo da sogno.
