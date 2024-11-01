Galatasaray Osimhen svela il suo futuro
Victor Osimhen, fermato da alcuni tifosi del Galatasaray all’uscita dal centro sportivo, ha dichiarato: “Certo che resto qui, rimango fino alla fine della stagione”. Anche a gennaio Victor non si muoverà, al termine dell’annata tornerà al Napoli anche se, probabilmente, per restarci poco. In estate sarà tempo di fare un’esperienza in un nuovo club. Nella scorsa finestra di mercato, Osimhen era stato accostato, tra le altre, all’Al-Ahli e al Chelsea.
Osimhen è arrivato al Galatasaray in prestito secco dal Napoli e dalle sue dichiarazioni ci resterà fino alla fine della stagione. Sul suo futuro infatti sono circolate diverse voci su una possibile clausola presente nel contratto che lo lega ai turchi, secondo la quale sarebbe potuto partire già a gennaio. Voci contraddette dal giocatore nigeriano.
