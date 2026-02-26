Galatasaray, Osimhen: “Non c’era bisogno di esultare. Spalletti…”

OSIMHEN SPALLETTI – Al termine della partita persa 3-2 contro la Juventus, Victor Osimhen ha parlato in zona mista.

Così il bomber nigeriano del Galatasaray a Prime Video. L’ex Napoli ha firmato il gol del momentaneo 3-1: “Non c’era bisogno di esultare. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti“.

OSIMHEN SPALLETTI – Poi: “Abbiamo anche giocato male, pure con l’uomo in più, non c’era la necessità di festeggiare la rete, non sono quel calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno“.

