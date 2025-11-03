Galatasaray, nuovo assalto a Lookman: pronta l’offerta all’Atalanta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Galatasaray, ritorno di fiamma per Ademola Lookman

Il Galatasaray non ha mai perso di vista Ademola Lookman. Dopo il tentativo fallito della scorsa estate, il club turco è pronto a tornare all’assalto dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta, nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, la società giallorossa ha già ripreso i contatti con l’entourage del giocatore e intende accelerare le operazioni qualora riuscisse ad avanzare al turno successivo di Champions League.

Offerta da 20 milioni per convincere l’Atalanta

Il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro per convincere l’Atalanta a cedere Lookman, che ha un contratto lungo e un ruolo chiave nello scacchiere di Ivan Juric. Il giocatore chiederebbe uno stipendio da circa 8 milioni di euro a stagione, una cifra importante che testimonia il valore acquisito negli ultimi anni.

L’operazione resta complessa, ma la dirigenza turca sembra intenzionata a fare sul serio. I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per un trasferimento che, ad oggi, resta tra i più interessanti del mercato invernale.

