Galatasaray, nuovo assalto a Lookman: pronta l’offerta all’Atalanta
Foto © Stefano D’Offizi
Galatasaray, ritorno di fiamma per Ademola Lookman
Il Galatasaray non ha mai perso di vista Ademola Lookman. Dopo il tentativo fallito della scorsa estate, il club turco è pronto a tornare all’assalto dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta, nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.
Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, la società giallorossa ha già ripreso i contatti con l’entourage del giocatore e intende accelerare le operazioni qualora riuscisse ad avanzare al turno successivo di Champions League.
Offerta da 20 milioni per convincere l’Atalanta
Il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro per convincere l’Atalanta a cedere Lookman, che ha un contratto lungo e un ruolo chiave nello scacchiere di Ivan Juric. Il giocatore chiederebbe uno stipendio da circa 8 milioni di euro a stagione, una cifra importante che testimonia il valore acquisito negli ultimi anni.
L’operazione resta complessa, ma la dirigenza turca sembra intenzionata a fare sul serio. I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per un trasferimento che, ad oggi, resta tra i più interessanti del mercato invernale.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo