Galatasaray-Juventus: tv, orario e formazioni

La Juventus riparte dall’Europa. Dopo la sconfitta contro l’Inter in Serie A, i bianconeri affrontano il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League. Calcio d’inizio oggi alle 18:45, nella cornice caldissima dell’Ali Sami Yen di Istanbul. Obiettivo chiaro: strappare un risultato positivo in vista del ritorno a Torino del 25 febbraio.

Dove vedere Galatasaray-Juventus

La sfida non sarà trasmessa in chiaro. Diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. Streaming disponibile su Sky Go e sulla piattaforma NOW per gli abbonati. Su Europacalcio.it aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post gara.

Il contesto e i precedenti

La squadra di Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen, grande protagonista ai tempi del Napoli. Il nigeriano sarà il principale pericolo, insieme a Mauro Icardi, osservato speciale anche in chiave mercato nelle scorse settimane. Tra i turchi tanti volti noti del nostro campionato: Torreira, Lemina, Singo.

I precedenti non sorridono alla Juventus: una sola vittoria in sei confronti, con due sconfitte su tre a Istanbul. Indimenticabile il ko del 2013 su un campo condizionato dalla neve.

Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti

Thuram ha recuperato e dovrebbe partire titolare. Sfida ad alta tensione: in palio c’è l’accesso agli ottavi contro Liverpool o Tottenham.