Galatasaray-Juventus: tv, orario e formazioni
La Juventus riparte dall’Europa. Dopo la sconfitta contro l’Inter in Serie A, i bianconeri affrontano il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League. Calcio d’inizio oggi alle 18:45, nella cornice caldissima dell’Ali Sami Yen di Istanbul. Obiettivo chiaro: strappare un risultato positivo in vista del ritorno a Torino del 25 febbraio.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Dove vedere Galatasaray-Juventus
La sfida non sarà trasmessa in chiaro. Diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. Streaming disponibile su Sky Go e sulla piattaforma NOW per gli abbonati. Su Europacalcio.it aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post gara.
Il contesto e i precedenti
La squadra di Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen, grande protagonista ai tempi del Napoli. Il nigeriano sarà il principale pericolo, insieme a Mauro Icardi, osservato speciale anche in chiave mercato nelle scorse settimane. Tra i turchi tanti volti noti del nostro campionato: Torreira, Lemina, Singo.
I precedenti non sorridono alla Juventus: una sola vittoria in sei confronti, con due sconfitte su tre a Istanbul. Indimenticabile il ko del 2013 su un campo condizionato dalla neve.
Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti
Thuram ha recuperato e dovrebbe partire titolare. Sfida ad alta tensione: in palio c’è l’accesso agli ottavi contro Liverpool o Tottenham.