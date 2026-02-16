Galatasaray-Juventus, Spalletti: “Portiamoci la praticità e forza mentale. Chivu e l’Inter…”

Luciano Spalletti ha parlato da Istanbul ai microfoni Sky Sport dove la Juventus giocherà domani alle 18.45 l’andata dei playoff per gli ottavi di Champions League contro il Galatasaray, stadio Stadio Ali Sami Rams Park da oltre cinquantamila posti. Così l’allenatore dei bianconeri:

“Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime, basta affacciarsi e si ha l’impressione di essere sotto un sole verticale (in riferimento allo stadio), con queste luci ogni tua perplessità, ogni difficoltà mentale verrà usata dagli avversari.

Abbiamo fatto ancora meglio quando siamo stati in inferiorità numerica, ci dobbiamo portare quella praticità e forza mentale”.

Le polemiche di Inter-Juventus e in particolare il secondo contestato cartellino giallo a Kalulu: “C’è il dispiacere, non posso allenare alcune situazioni ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti per non farti creare quelle difficoltà. Mi dispiace per un bravo ragazzo come Pierre (Kalulu), due torti colossali e debba prendere del bischero da Chivu per come si doveva comportare… altrimenti devo parlare del comportamento dei giocatori dell’Inter, cosa che io non debbo fare. Conosco Cristian, si sarà accorto di aver sbagliato“.

Spalletti conclude: “Siamo nelle condizioni di fare la partita, ci dispiace per l’infortunio di Holm ma domani siamo il numero e la qualità giusta per fare la partita che vogliamo. McKennie centravanti? Può essere“.