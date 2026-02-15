 Salta al contenuto
Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e diretta tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Khephren Thuram
Foto © Stefano D'Offizi

Primo round a Istanbul

La UEFA Champions League entra nel vivo. Martedì 17 febbraio alle 18.45, all’Ali Sami Yen di Istanbul, si gioca Galatasaray-Juventus, andata del playoff che vale l’accesso agli ottavi. In palio non c’è solo il passaggio del turno, ma anche la possibilità di sfidare una tra Liverpool e Tottenham.

La memoria riporta al 2013, quando la Juventus di Antonio Conte fu eliminata proprio in Turchia dal gol di Sneijder. Oggi la panchina bianconera è affidata a Luciano Spalletti, chiamato a evitare un nuovo passo falso in un ambiente storicamente caldo. Dall’altra parte Okan Buruk, che guida un Galatasaray solido e ambizioso.

Le probabili formazioni

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gundogan, Lang; Osimhen. Allenatore: Buruk.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Tra i turchi restano indisponibili Büyük e Ünyay, mentre Sané è in dubbio. In casa Juventus pesano le assenze di Milik e Vlahovic, con Thuram da valutare.

Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport. In streaming disponibile su Sky Go e NOW.

Novanta minuti ad alta tensione. La Juventus cerca risposte europee, il Galatasaray vuole far valere il fattore campo.

