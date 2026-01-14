Galatasaray in Italia per Lookman: Atalanta valuta l’addio

L’Atalanta entra in una fase delicata del proprio mercato invernale. Al centro delle attenzioni c’è Ademola Lookman, profilo che continua a muovere interessi concreti dall’estero, con la Turchia pronta a fare sul serio.

Il Galatasaray sbarca a Milano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delegazione del Galatasaray è arrivata in Italia per incontrare la dirigenza dell’Atalanta. L’obiettivo è chiaro: verificare la fattibilità dell’operazione Lookman già in questa sessione di gennaio. Il club giallorosso sarebbe pronto a mettere sul tavolo un accordo importante per il calciatore, con un ingaggio da almeno 5 milioni di euro netti a stagione. Resta però da convincere la Dea, che valuta il giocatore una pedina centrale del progetto tecnico.

L’arrivo di Raspadori cambia lo scenario

A Bergamo, intanto, qualcosa si muove. L’arrivo di Giacomo Raspadori ridisegna le gerarchie offensive e potrebbe rendere meno traumatico un eventuale addio di Lookman. Una scelta che, però, dipenderà esclusivamente dalla portata dell’offerta: servirà una proposta ritenuta irrinunciabile.

Rivoluzione offensiva in vista

Occhio anche ad altri nomi. Lazar Samardzic e Daniel Maldini restano in bilico, con il secondo che rischia maggiormente di salutare l’Atalanta nei prossimi giorni. La situazione di Lookman, impegnato attualmente in Coppa d’Africa, dovrebbe chiarirsi entro il fine settimana.