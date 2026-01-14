Galatasaray in Italia, Davis nel mirino: contatti con l’Udinese

Il Galatasaray torna a muoversi con decisione sul mercato italiano. La dirigenza del club turco è in Italia per una serie di incontri esplorativi e il nome di Keinan Davis è finito sul tavolo delle valutazioni. L’obiettivo dichiarato resta il rafforzamento del reparto offensivo, anche se la priorità assoluta sarebbe un centrocampista.

Davis, stagione in crescita a Udine

Con la maglia dell’Udinese, Keinan Davis sta vivendo una stagione di sostanza in Serie A. L’attaccante inglese classe 1998 ha collezionato 19 presenze, mettendo a referto 6 gol e 3 assist. Numeri che raccontano un profilo in crescita, capace di incidere e di offrire soluzioni diverse nel reparto avanzato. Arrivato il 1° settembre 2023, Davis è legato al club friulano da un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il blitz del Galatasaray a Milano

Nelle ultime ore alcuni emissari del Galatasaray sono arrivati a Milano, con diversi appuntamenti fissati con procuratori e intermediari. La Serie A resta un bacino di riferimento costante per il club di Istanbul, sempre attento a profili pronti e con margini di crescita. Davis piace per caratteristiche fisiche e rendimento, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale.

Scenario e valutazioni

Secondo Transfermarkt, il valore di Keinan Davis si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Una cifra accessibile, che potrebbe rendere concreta l’operazione nei prossimi giorni. L’Udinese osserva con attenzione, consapevole dell’interesse crescente. Il quadro è chiaro: contatti in corso, riflessioni aperte. La mossa decisiva potrebbe arrivare a breve.