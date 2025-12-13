Gabriel Jesus, l’idea carioca per l’attacco del Milan: il prestito…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

L’attacco del Milan dell’immediato futuro dipenderà dall’eventuale cessione di Santiago Gimenez: spunta l’idea Gabriel Jesus dell’Arsenal

GABRIEL JESUS MILAN – Il mercato invernale, notoriamente, conta più idee che soldi veri e propri. Le diverse società che si affacciano alla finestra delle trattative previste per il giro di boa della stagione tendono più a tappare qualche falla presente in rosa, piuttosto che tentare di rivoluzionare le scelte dell’estate precedente. Nel caso del Milan, al netto dell’eventuale partenza di Santiago Gimenez, centravanti messicano out anche per la sfida al Sassuolo in programma domani, alle ore 12:30, la fase offensiva necessita di nuovi investimenti e forze fresche. Difficilmente, il Diavolo irromperà sul mercato con offerte che possano far vacillare gli altri club in giro per l’Europa, ma ecco che qualche suggestione potrebbe far capolino sotto l’albero di Natale di Milanello. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, l’ultima idea della società rossonera risponderebbe al profilo di Gabriel Jesus.

In rotta di collisione con l’Arsenal – non tanto dal punto di vista dei rapporti con lo staff tecnico, quanto al poco minutaggio subordinato al grave infortunio degli scorsi mesi e all’avvento dell’eroe mascherato da Lisbona, Victor Gyokeres – il centravanti brasiliano potrebbe richiedere la cessione per persuadere Ancelotti a portarlo con sé al Mondiale. L’attaccante classe 1997 sarebbe perfettamente consapevole del fatto che trascorrere altri sei mesi in panchina comporterebbe la perdita dell’ultimo vagone utile per il viaggio in Canada, Messico e Stati Uniti con la spedizione carioca. Così, secondo quanto appreso, il Milan potrebbe proporre ai Gunners un prestito semestrale con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Del resto, i rebus della fase offensiva rossonera sono diversi e tutti riconducibili alla poca verve realizzativa di Nkunku e Gimenez, così come alle precarie condizioni fisiche di Rafael Leao e Christian Pulisic, spesso costretti ad alzare bandiera bianca per problemi fisici. Quella di Gabriel Jesus potrebbe rappresentare più di una suggestione.