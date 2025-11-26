Gabbia: “Il gruppo è allineato con Allegri. Ogni derby è speciale”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Matteo Gabbia è uno dei fedelissimi del nuovo Milan di Max Allegri, come si può evincere dal dato sulle presenze: l’ex Villareal, infatti, è sempre sceso in campo da inizio anno senza mai essere sostituito in tutte le partite di questa Serie A. È il vero e proprio leader del reparto difensivo rossonero e, nella giornata di oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso dell’evento organizzato da BMW in partnership con il Milan. Di seguito le sue parole.

MILAN, GABBIA: “I DERBY SONO SPECIALI, SOPRATTUTTO SE LI VINCI. SPERIAMO POSSA ESSERE UNA BELLISSIMA ANNATA”

DERBY E IL GRUPPO – “Ogni derby è speciale, soprattutto se hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti. Sappiamo che dobbiamo avere continuità: la partita più importante è quella contro la Lazio. Stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, siamo felici anche quando passiamo del tempo insieme fuori dal campo”.

MAX ALLEGRI – “Noi e il mister siamo allineati. Siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare e stiamo migliorando grazie al lavoro con l’allenatore e il suo staff. Nella fase finale della stagione faremo il meglio per noi e i tifosi. Questa maglia impone di fare il massimo”.

OBIETTIVI – “Ho sempre avuto la voglia e l’ambizione di diventare importante per il Milan.So che devo continuare a migliorarmi, come tutti qui. Sono felice che la squadra stia andando bene: speriamo che possa essere un bellissimo anno“.

