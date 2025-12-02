Gabbia esorta Maignan al rinnovo: eloquente commento social

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Matteo Gabbia, difensore e leader della retroguardia rossonera, ha esortato Maignan al rinnovo contrattuale; lo scambio social

GABBIA MAIGNAN RINNOVO COMMENTO– Un commento social che vale più di mille parole. Attraverso un messaggio apparso sull’account ufficiale Instagram del Milan – sotto una foto che li ritrae insieme durante la partita contro la Lazio – Matteo Gabbia ha esortato Mike Maignan ad apporre la propria firma sul rinnovo contrattuale che lega il numero 16 alla società rossonera sino al 30 giugno 2026. La leadership e la personalità del portierone rossonero sono riconosciute da tutto lo spogliatoio al punto da far trasformare i compagni in dirigenti per persuaderlo a estendere il patto con il Diavolo per altre stagioni.

Il centrale rossonero ha indicato nel proprio commento una penna e un “per favore” proprio per sollecitare Maignan a dar seguito all’accordo siglato solamente sulla parola, ma mai seguito dalle firme e gli annunci di rito, nel corso della primavera. Nel momento in cui la dirigenza si è sottratta dal convocare l’estremo difensore francese a Casa Milan per la firma finale, l’entourage del calciatore si è risentito al punto di cercare una soluzione che portasse alla cessione già in estate.

La mancata intesa con il Chelsea, a luglio, unita alla grande opera di convincimento di Igli Tare e Massimiliano Allegri, ha parzialmente ricucito uno strappo che sembrava insanabile tra le parti. Maignan indossa la fascia da capitano al braccio, guida la squadra da vero leader ed è tornato quel Magic Mike già ammirato nell’anno dello Scudetto 2022. Gli otto clean sheet stagionali – tra Campionato e Coppa Italia – e i prodigiosi interventi da custode del destino del Diavolo stanno mostrando il grande apporto del numero 16 alla causa. Rendimento e carisma riconosciuti universalmente e palesati da Gabbia con una penna e un “per favore” che vale più di mille commenti sull’annosa faccenda del rinnovo del francese.