Futuro Samardzic, Nani: “Se qualcuno lo vuole davvero, deve…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Agosto 2024 · Aggiornato il 2 Agosto 2024

Futuro Samardzic: il centrocampista serbo, classe 2002, riscuote ancora interesse in giro per l’Europa: le parole di Nani, dirigente Udinese

Come un tormentone estivo, o invernale, pronto a ripresentarsi, puntuale, a ogni sessione di mercato che si rispetti. Le rotte di Lazar Samardzic, talento serbo in forza all’Udinese, sembravano condurre, dapprima, alla Juventus, poi al Napoli, alla Lazio e a svolgere le visite mediche per l’Inter. Nel corso di questa finestra estiva del mercato, il calciatore sembra entrato in orbita Milan, con il Diavolo, però, che potrebbe non trovare terreno così fertile a Udine e margine di manovra per piazzare il colpo. Almeno, dal punto di vista economico. Il Group Technical Director dell’Udinese, Gianluca Nani, ha avvisato i rossoneri mediante queste parole:

“Consideriamo Samardzic un calciatore importante e vorremmo ricevere offerte congrue al valore di un calciatore importante. L’anno scorso, era a un passo dall’Inter, ma saltata la trattativa si è calato nuovamente nella realtà Udinese mettendo a disposizione tutta la propria professionalità. Se qualcuno è interessato a Lazar, deve presentarsi con l’offerta giusta: noi ascolteremmo la proposta con interesse e la valuteremmo, senza particolari problemi. Nel mercato può accadere di tutto, ma non siamo noi a proporre il calciatore alle varie squadre. Mi stupirei non venisse cercato”, ha concluso il dirigente ai microfoni di SkySport.

