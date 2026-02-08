Futuro McKennie, anche il Milan s’iscrive alla corsa: la scadenza…

Il Milan, su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri, sarebbe interessato a Weston McKennie: la scadenza contrattuale dell’americano…

MILAN McKENNIE SCADENZA – Un Diavolo sempre più a stelle e strisce. Dalla proprietà al campo, con Christian Pulisic capitano della selezione americana e faro del Milan di Massimiliano Allegri, acciacchi a parte. Ma non solo. RedBird Capital, fondo sempre più al centro del mondo rossonero – a maggior ragione – dopo la liquidazione di Elliott, avrebbe interesse a espandere la colonia americana anche nella rosa a disposizione del Mister livornese e potrebbe incontrare il parere più che favorevole dello stesso Max. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, la società rossonera si sarebbe iscritta alla corsa per Weston McKennie, centrocampista della Juventus con il contratto in scadenza al 30 giugno. Dal rinnovo che (ancora) non arriva, considerando le elevate richieste del mediano, al possibile inserimento rossonero: il colpo a parametro zero avrebbe una valenza anche dal punto di vista economico.

L’accoppiata McKennie – Pulisic a Milanello gioverebbe anche dal punto di vista del merchandising, con i tifosi americani che si avvicinerebbero con ancor più interesse al mondo rossonero. In fondo, i colloqui tra la Vecchia Signora e il mediano classe 1998 per il rinnovo sarebbero ancora in alto mare, con un nuova separazione tra le parti – dopo l’avventura di McKennie in prestito al Leeds, nel 2023 – più che plausibile, al momento. Così, il Diavolo potrebbe inserirsi nella corsa a un centrocampista la cui duttilità tattica è già stata ampiamente sperimentata da Allegri nel corso del periodo vissuto a Torino.

Il Mister, infatti, aveva impiegato il ventisettenne anche da laterale nei cinque di centrocampo, proprio dove servirebbe un vice Saelemaerkers a partire da giugno. La scelta potrebbe ricadere sullo stesso McKennie, il tuttofare più che adatto ai sistemi tattici imposti di Allegri per le proprie squadre. E il sodalizio creato a Torino potrebbe riproporsi anche a Milano, sponda rossonera.