Futuro Lewandowski, non si tratta di soldi: la conferma del polacco

Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona, ha rilasciato una dichiarazione sul proprio futuro in catalogna: rinnovo ancora distante

LEWANDOWSKI BARCELLONA FUTURO – Non è un questione di soldi, ma di prospettive. Robert Lewandowski, centravanti polacco classe 1990, sente di essere ancora al top. Non potrebbe essere altrimenti, considerando le otto reti in tredici presenze di Liga e una carriera i cui numeri parlano per sé. Nonostante ciò, in casa Barcellona continua a tenere banco il futuro di un attaccante sempre più distante dalla Spagna, ma il cui avvenire è ancora tutto da decifrare. La scadenza contrattuale del patto con i catalani indica 30 giugno 2026: ergo, dal prossimo mese, l’ex ariete del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund potrà ritenersi libero da vincoli e firmare per qualsiasi altro club. Le difficoltà finanziarie del Barcellona lascerebbero intendere la separazione tra le parti, con i catalani che potrebbero liberarsi dell’oneroso ingaggio elargito al calciatore per favorire il riscatto del cartellino di Marcus Rashford.

Nelle scorse settimane le voci di un interessamento del Milan sembravano più attuali che mai, con Igli Tare pronto ad affondare il colpo prima che il profilo di Niklas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero, potesse far breccia nelle calcolatrici di Casa Milan in relazione ai costi dell’operazione per il tedesco. Così, i rumors di sono affievoliti in favore di un futuro in MLS, o in Arabia Saudita, per un attaccante che sente di poter fare ancora la differenza. La permanenza al Barcellona, nelle parole dello stesso Lewandowski, è questione di nuovi stimoli e garanzie:

Lewandowski, futuro ancora da scrivere: il Milan si defila

“Il mio rinnovo con il club? Non si tratta di soldi, oppure di ridurre il mio salario attuale della metà. La scelta finale dipenderà da ciò che riterrà opportuno il club e da ciò che sceglierò io stesso per il mio futuro qui, o lontano da Barcellona. Non parlo con l’allenatore di possibili interessamenti o offerte di altre società”, ha dichiarato Lewandowski ai microfoni di Bogdan Rymanowski.