Futuro Esposito, ritorno all’Inter o in un altro club?

Redazione · Pubblicato il 15 Ottobre 2024 · Aggiornato il 15 Ottobre 2024

Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora incerto. L’attaccante classe 2002 è attualmente in prestito all’Empoli con un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro: l’Inter ora ne sta osservando i progressi da lontano, ma le possibilità che torni alla base sono molto basse.

Le qualità di Esposito, i progetti dell’Inter

L’attaccante vuole giocare e sentirsi protagonista. Fin qui D’Aversa l’ha sempre schierato: “Ha qualità indiscutibili. Oltre ad essere molto tecnico corre anche tanto. Non deve avere limiti”.

Come riportato da Gazzetta dello Sport, l’Inter ha dato in prestito anche suo fratello Francesco Pio Esposito, diciannovenne di un metro e 90, che fin qui ha segnato 4 gol in Serie B a La Spezia, senza contare i quattro squilli rifilati a San Marino con l’Under 21.

La linea Oaktree ha imposto all‘Inter un’attenzione maggiore riguardo i giovani, e lì davanti l’età media di alcune punte è abbastanza alta: Taremi ha 32 anni, Arnautovic 35. Il contratto di quest’ultimo scade nel 2025. Attenzione al futuro dei fratelli Esposito in chiave Inter.

Ti potrebbe interessare: