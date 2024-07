Futuro Emerson Royal: il Milan avrebbe pianificato una nuova offerta da riconoscere al Tottenham per raggiungere l’intesa definitiva; la cifra

Dopo lo sbarco a Milano del nuovo tecnico rossonero prescelto per il progetto triennale del Diavolo, Paulo Fonseca, la dirigenza del Milan avrebbe intenzione di battere il primo colpo della propria campagna estiva nel corso della settimana entrante. Stando a quanto confermato da Relevo, noto portale spagnolo, da Casa Milan sarebbe pronta una nuova offerta per il Tottenham nell’ambito dell’operazione che dovrebbe condurre Emerson Royal, terzino destro di nazionalità brasiliana, a Milanello. A fronte della prima offensiva rispedita al mittente dagli Spurs, identificata in 14 milioni di euro, il club rossonero potrebbe inoltrare una nuova offerta superiore ai 15 milioni di euro per colorare di rossonero il futuro del calciatore.

Un compromesso, rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni di euro della società britannica e in relazione all’accordo già definito tra lo stesso terzino classe 1999 e il Milan, stanziato in un quinquennale a 3 milioni di euro netti a stagione. Nelle idee del nuovo staff tecnico rossonero, Emerson Royal dovrebbe andare a rimpiazzare Davide Calabria sull’out di destra, con la situazione dell’attuale capitano avvolta nel mistero per un rinnovo contrattuale che continua a essere procrastinato. Nel corso del primo giorno di ritiro, a Milanello, in vista della stagione 2024/2025, l’unico nuovo arrivo nel centro sportivo rossonero sarà, dunque, quello di Paulo Fonseca, mentre non è prevista la presenza della Curva Sud, cuore pulsante del tifo milanista che diserterà, dopo tantissimi anni, il D-Day della nuova annata. Nel corso della settimana, poi, il Diavolo proverà a piazzare il primo colpo di mercato, con Emerson Royal nel mirino.

