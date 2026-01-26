Futuro Dybala, il rebus si infittisce: dal Boca al Como, le offerte

Il futuro di Paulo Dybala è un vero e proprio rebus del calciomercato. Con il contratto che lega la Joya alla Roma in scadenza il prossimo 30 giugno, il campione del mondo argentino si trova al centro dell’interesse di club diversi per storia e collocazione geografica, mentre le trattative per il rinnovo con i giallorossi sono attualmente ferme.

Il sogno del Boca Juniors e il pressing di Paredes

Il club più insistente è il Boca Juniors. L’interesse degli Xeneizes è concreto e parte da lontano, con Juan Román Riquelme e soprattutto l’amico Leandro Paredes, trasferitosi a Buenos Aires la scorsa estate, che fanno pressing per convincerlo a tornare in patria. Il Boca sogna di averlo, probabilmente a parametro zero a luglio, ma aspetta un segnale chiaro dal giocatore prima di muoversi ufficialmente.

L’interesse europeo e la sorpresa Como

Oltreoceano, però, non si dorme. Oltre al noto interesse di Monaco e Benfica, a stupire è l’inchiesta del Como, club con ambizioni chiare, che ha sondato il terreno per il fantasista. Un’ipotesi remota, ma che dimostra quanto il nome Dybala sia caldo.

La posizione della Roma e le parole di Dybala

La Roma, dal canto suo, pur apprezzando il suo talento, avrebbe offerto un rinnovo con un ingaggio drasticamente ridotto rispetto agli attuali circa 9 milioni netti annui, un nodo non semplice. Il tecnico Gian Piero Gasperini lo considera attualmente “incedibile”. Dybala, dopo una splendida prestazione contro il Torino, ha lasciato tutti con il fiato sospeso dichiarando: “Non so quanto rimarrò in Italia, ma me la godo fino al massimo”. La sua priorità, comunque, sembra essere quella di concludere la stagione con la maglia giallorossa. La partita è aperta.