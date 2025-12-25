Futuro Chukwueze: il Fulham pensa al riscatto, ma priorità al Milan

Samuel Chukwueze, esterno di proprietà del Milan e in prestito al Fulham, potrebbe rientrare a Milano: le parole dell’ex Villarreal sul futuro

CHUKWUEZE FULHAM FUTURO MILAN – L’ha definita una “seconda casa”, di quelle che non dimentichi nemmeno quando le vicissitudini del mercato ti hanno condotto altrove e lo stesso progetto non ti coinvolge direttamente. Samuel Chukwueze non ha nascosto la nostalgia per i colori rossoneri: in fondo, il contratto siglato nell’estate 2023 indica scadenza 30 giugno 2028. Nel corso della sessione estiva, le continue porte girevoli di Casa Milan hanno condotto il nigeriano sulla via d’uscita, con il Fulham pronto a rilevarne il cartellino in prestito con diritto di riscatto. Quattro mesi dopo, il club britannico valuta positivamente l’apporto dell’ex Villarreal alla causa. Pur non essendo un titolare inamovibile della squadra, il classe 1999 ha contribuito a sei reti nelle nove presenze maturate in Premier League, complici due reti (entrambe al Manchester City di Guardiola) e quattro assist.

Ora la massima concentrazione è rivolta a una Coppa d’Africa da conquistare con la Nigeria, ma al ritorno dall’esperienza in Marocco per l’esterno sarà tempo di decidere cosa fare del proprio futuro calcistico. Intercettato dai microfoni di On Sport direttamente nel ritiro della Nazionale, Samuel Chukwueze ha rivelato quanto segue:

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Vlahovic, spunta una nuova pretendente: il Liverpool anticipa tutti Calciomercato News

“Se mi manca il Milan? Certo, ogni giorno. Considero Milano una seconda casa. D’altra parte, parliamo ancora della squadra che mi ha acquistato a titolo definitivo e ha portato a termine la trattativa con il Fulham in prestito. Quindi, mi ritengo ancora un giocatore rossonero e sono felicissimo per il periodo che sta attraversando la squadra in campionato. Milano è una bellissima città, ma adesso sono concentrato esclusivamente sulla Coppa d’Africa e sul Fulham, non appena rientrerò in Inghilterra. Certo, la mia famiglia è ancora in Italia e avverto ancor di più quel senso di nostalgia”, ha concluso Chukwueze. In tal senso, la volontà del calciatore sarà determinante per un eventuale rientro alla base.