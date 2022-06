FUTURO ACERBI – Con ogni probabilità, questa estate Francesco Acerbi lascerà la Lazio dopo quattro anni.

Come riferisce “Calciomercato.com“, I biancocelesti valutano l’ex Sassuolo per una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro. Nel caso di una offerta congrua il presidente Lotito non si opporrebbe, considerato anche che Acerbi percepisce 2 milioni a stagione.

FUTURO ACERBI – Per il giocatore potrebbe profilarsi un vero e proprio derby meneghino tra Inter e Milan.

Da un lato i nerazzurri sarebbero già alla ricerca di un sostituto di Ranocchia, e nel caso Acerbi ritroverebbe Simone Inzaghi, per anni suo allenatore proprio a Roma.

Dall’altro anche i rossoneri sono alla ricerca di un centrale difensivo. Il Milan perderà sicuramente Romagnoli, e viste le difficoltà insorte per Botman, potrebbe tornare utile il profilo dell’ex Sassuolo.

