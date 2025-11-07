Furto nella villa di Bastoni: ladri in azione durante Inter-Kairat

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Furto nella villa di Alessandro Bastoni durante la Champions

Momenti di paura per Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, che ha subito un furto nella sua villa di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto mercoledì 5 novembre, mentre il giocatore era impegnato in Champions League contro il Kairat Almaty al Meazza.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, i ladri avrebbero agito intorno alle 18, approfittando dell’assenza del calciatore, della moglie e della figlia di tre anni. Il colpo è stato rapido: in pochi minuti sono riusciti a entrare e a fuggire con gioielli, borse e Rolex di valore.

Indagini in corso e refurtiva di valore

I carabinieri di Grumello del Monte e il Nucleo Operativo di Bergamo stanno indagando per risalire ai responsabili. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, la banda sarebbe composta da quattro individui vestiti di scuro e con il volto coperto.

I malviventi avrebbero scavalcato il cancello principale e raggiunto l’interno della villa attraverso una griglia dell’impianto di aerazione. Nonostante l’allarme sia scattato, i ladri sono riusciti a svuotare la camera da letto e la cabina armadio, fuggendo prima dell’arrivo della vigilanza.

Il valore della refurtiva è ancora da quantificare, ma le prime stime parlano di un bottino significativo. Bastoni e la moglie stanno collaborando con gli inquirenti per completare l’inventario degli oggetti rubati.

LEGGI ANCHE: