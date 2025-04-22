Furlani-Tare, atto secondo: ma il CEO punta forte su D’Amico; ora…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Aprile 2025 · Aggiornato il 24 Aprile 2025

Nuovo Direttore Sportivo del Milan: giorni decisivi; Giorgio Furlani incontra Tare per la seconda volta, ma in pole c’è sempre D’Amico…

FURLANI TARE D’AMICO – Telenovela nuovo Direttore Sportivo del Milan: atto secondo. Almeno, nella mini-saga del primo dirigente sondato da Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale qualche settimana fa, salvo poi essere messo in “naftalina” da parte di Giorgio Furlani, per poi essere riammesso al casting negli scorsi giorni. Dopo il primo incontro con l’ex centravanti e Direttore Sportivo della Lazio, secondo quanto appreso in queste ore, potrebbe avvenirne un secondo per dirimere questioni irrisolte nel corso del primo appuntamento. L’ex attaccante albanese resta (certamente) uno dei principali outsider per la poltrona di Casa Milan, ma secondo quanto raccolto da RadioRossonera, l’ultimo petalo della margherita a disposizione del CEO del club rossonero potrebbe personificarsi nella scelta di Tony D’Amico.

Più volte pizzicato dalle telecamere nel corso del posticipo pasquale tra Milan e Atalanta, in compagnia dei Percassi, l’uomo di punta di casa Dea avrebbe avuto un occhio di riguardo verso la disposizione in campo della squadra di Sergio Conceicao, tecnico che (a sua volta) dovrebbe essere esonerato a prescindere dalla nomina del nuovo Direttore Sportivo di Casa Milan. Le tempistiche sarebbero ulteriormente dilatate proprio per le resistenze della società orobica a lasciar partire il proprio dirigente, nonché grande artefice di operazioni sensazionali sul mercato e improntate a un’auto sostenibilità finanziaria che ha condotto la Dea in cima all’Europa.

Secondo incontro Furlani-Tare, ma la scelta propenderebbe verso D’Amico; settimane di attesa

In virtù della vittoria ottenuta proprio a San Siro, domenica sera, l’Atalanta ha compiuto altri tre passi per staccare il pass che garantirà la partecipazione alla prossima edizione della Champions. Fino a quel momento, tuttavia, la nomina di D’Amico non potrà essere possibile; proprio per questo, dunque, Giorgio Furlani starebbe attendendo altre settimane per l’assalto all’ex dirigente dell’Hellas Verona, con Igli Tare quale prima alternativa plausibile. Nel frattempo, l’atto secondo della telenovela per il nuovo DS del Milan sta per per andare in scena.