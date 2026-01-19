Fuorigioco, la rivoluzione di Wenger divide il calcio: FA e UEFA no

Il mondo del calcio è diviso sulla potenziale rivoluzione della regola del fuorigioco. Le proposte avanzate da Arsène Wenger, già approvate in via preliminare dalla FIFA, stanno incontrando una ferma opposizione da parte di alcuni dei principali organi governativi del gioco, pronti a difendere lo status quo.

La proposta controversa e l’approvazione FIFA

L’ex allenatore dell’Arsenal, ora capo dello sviluppo del calcio mondiale presso la FIFA, ha proposto modifiche sostanziali all’interpretazione del fuorigioco, con l’obiettivo dichiarato di favorire un calcio più offensivo e spettacolare. Le sue idee hanno trovato un primo avallo nell’organismo di governo, generando però immediate polemiche. I critici temono che un cambiamento così radicale snaturerebbe l’essenza tattica del gioco.

Il fronte del no: FA e UEFA in prima linea

A guidare la resistenza sono la Football Association (FA) inglese e la UEFA. Secondo quanto riportato, i rappresentanti di queste federazioni ritengono che le modifiche avrebbero un impatto troppo significativo, stravolgendo la dinamica delle partite a livello d’élite. La principale preoccupazione è che forzerebbe le linee difensive ad arretrare eccessivamente, alterando gli equilibri tattici consolidati. Entrambi gli enti sperano in un compromesso che eviti una riforma drastica, preferendo un’evoluzione più graduale delle regole. Lo scontro è aperto e il dibattito definirà il futuro volto del calcio.