Fullkrug, riscatto lontano: condizioni fisiche e un solo gol; il Milan…

Niclas Fullkrug, centravanti del Milan e della Germania, ha realizzato una rete in dieci presenze: il riscatto, al momento, è lontano

FULLKRUG RISCATTO MILAN – “Le condizioni fisiche di Fullkrug non sono ancora ottimali: ha circa 20 minuti nelle gambe e preferiamo schierarlo a partita in corso per ottenere più soluzioni davanti”. La replica di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a ogni domanda sulla possibile titolarità di Niclas Fullkrug, viene evidenziata quasi settimanalmente. Il Diavolo avrebbe terribilmente bisogno del proprio numero 9 – così come del completo recupero dell’altra prima punta in rosa, Santiago Gimenez – ma il tedesco fatica a rispondere “presente” all’appello del Mister sin dai primissimi minuti delle varie partite da gennaio a oggi. Tanto, da metterne in discussione il possibile riscatto.

Milan, possibile rivoluzione a giugno: porte girevoli a Milanello

La rivoluzione estiva cui si potrebbe assistere a Milanello in tema offensivo, con il futuro in bilico dei vari Pulisic, lo stesso Gimenez e Nkunku, potrebbe riguardare anche il profilo di Fullkrug. Il centravanti tedesco è stato schierato titolare solamente nella gara di Firenze, terminata 1-1, nella quale ha giocato appena 60 minuti prima di lasciare il campo stremato. Il ritardo di condizione è evidente e di certo l’infortunio al dito del piede accusato in allenamento non ha alimentato un recupero a pieno regime dell’ex Borussia Dortmund.

Vlahovic o Kean i preferiti di Max: il riscatto di Fullkrug tema estivo del Milan

La richiesta di Allegri, a fine stagione, potrebbe orientarsi su un centravanti più propenso ad attaccare la profondità e prestante dal punto di vista fisico. Tutti gli indizi, in tal senso, sarebbero coerenti con la richiesta di Kean o Vlahovic, pallini del tecnico rossonero. La ricerca di un centravanti più funzionale al nuovo progetto tecnico potrebbe non prevedere la presenza dello stesso Fullkrug, centravanti di esperienza ma non il preferito nelle gerarchie di Max.

Milan, dilemma da 9: anche Fullkrug in bilico per la prossima stagione

L’attaccante classe 1993 è riuscito a risolvere il rebus tipico della stagione del Milan con le squadre della parte destra della classifica solamente contro il Lecce, in quello che è stato anche l’unico gol messo a segno dall’arrivo a Milanello. Poi, altre 9 apparizioni di voglia e tenacia, ma anche il rigore fallito a Pisa, calciato malamente a lato. Le precarie condizioni fisiche del trentatreenne faranno riflettere il Diavolo a ridosso dell’estate, sin dal valutarne l’eventuale mancato riscatto a 5 milioni di euro pattuito con il West Ham. Quella del tedesco sarà un’altra situazione da monitorare in estate, quando molte carte in tavola del mercato del Milan potrebbero cambiare. Tra queste, anche il 9.

