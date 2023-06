Frosinone: il Presidente, Maurizio Stirpe, ha trovato il sostituto ideale di Fabio Grosso sulla panchina dei ciociari

Un tecnico giovane, carismatico, in cerca di rilancio dopo due anni di assenza, il cui modulo si sposa perfettamente con l’ideale di calcio che intende proporre il club. La scelta del Frosinone per un ambizioso campionato di Serie A, dopo il congedo di Fabio Grosso, è ricaduta su Eusebio Di Francesco, ex tecnico del Verona che torna in sella due anni dopo l’ultima avventura in panchina.

In seguito all’esonero sulla panchina scaligera, avvenuto appena tre partite dopo l’inizio del nuovo corso in Veneto datato 2021, l’ex centrocampista non ha più maturato esperienze da tecnico. Precursore del grande cammino europeo della Roma, concluso in semifinale di Champions League nella stagione 2017/2018, Eusebio Di Francesco ha trovato l’accordo con il Direttore dei ciociari, Angelozzi, con il quale aveva già collaborato a Sassuolo.

Come confermato dallo stesso Presidente, Maurizio Stirpe, l’ex tecnico giallorosso risponde all’identikit di un Mister capace di proporre calcio e disporre la squadra consolidando il 4-3-3 di base. Secondo quanto annunciato da SkySport, l’incontro ha dato esito positivo e, le parti, starebbero definendo gli ultimi dettagli dell’affare.

