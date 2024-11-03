From UK: Liverpool, a gennaio tentativo per Tchouameni

Raffaele Campo · Pubblicato il 3 Novembre 2024 · Aggiornato il 3 Novembre 2024

LIVERPOOL TCHOUAMENI – Uno dei possibili esuberi in casa Real Madrid risponde al nome di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese di 25 e tra le fila delle merengues dall’estate 2022, quando venne ingaggiato a titolo definitivo dal Monaco.

La dirigenza non sarebbe pienamente soddisfatta delle sue prestazioni, e quindi non sarebbe da escludere una cessione. Il tutto nonostante il calciatore sia un titolare del tecnico Carlo Ancelotti.

LIVERPOOL TCHOUAMENI – Secondo quanto riferisce il portale inglese TEAMtalk, in prima fila per il mediano ci sarebbe il Liverpool, pronto già a gennaio a effettuare un tentativo. Dal canto suo, il Real valuterebbe il cartellino di Tchouameni non meno di 100 milioni di sterline.

