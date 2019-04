Frenata dei rossoneri, è 1-1 al Tardini tra Parma e Milan

Passo falso per i rossoneri che si fanno fermare al Tardini dal Parma. Bruno Alves risponde a Castillejo e regala ai compagni un punto importante in chiave salvezza

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Parma nel match valevole per la 33a giornata di Serie A. Il risultato non è stato buono per la squadra di Gattuso che sta lottando per la Champions League e potrebbe perdere il quarto posto assoluto a Roma.

Il Milan ha aperto le marcature al 23 ‘della ripresa, dopo un buon colpo di testa dello spagnolo Samu Castillejo. Ma una distrazione difensiva, una punizione dal limite e il gol del portoghese Bruno Alves hanno scritto l’1-1 finale al 41′ del secondo tempo.

Il Milan ha sprecato una grande occasione. A 4 giorni dalla sfida per la finale di Coppa Italia con la Lazio, confidava in un risultato diverso. Terzo pareggio consecutivo per il Parma, che sale a 36 punti in classifica: rispetto al Milan con 56 punti, il punto conquistato al Tardini vale sicuramente più per D’Aversa in chiave salvezza.

Il tabellino

Parma-Milan 1-1

Marcatori: Castillejo (69′), Bruno Alves (87′)

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco (72′ Siligardi); Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo (76′ Sprocati), Gervinho. A disposizione: Frattali, Brazao, Bastoni, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Stulac, Siligardi, Schiappacasse, Sprocati. All.: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (66′ Castillejo), C. Zapata, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko (58′ Cutrone), Calhanoglu (75′ Biglia); Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Bertolacci, Biglia, Paqueta, Castillejo, Cutrone. All.: Gattuso.

AMMONITI: Biglia (Milan)

ARBITRO: Valeri (Roma)