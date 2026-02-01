Frattesi vicino al Nottingham Forest: l’Inter attende Jones

Il mercato di gennaio potrebbe riservare un addio di peso per l’Inter. Secondo quanto riportato da fonti vicine alle trattative, il centrocampista italiano Davide Frattesi avrebbe trovato un accordo di principio con il Nottingham Forest per un trasferimento in Premier League. L’operazione, che si concretizzerebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro, non è però ancora chiusa.

Il vero nodo che frena l’affare è la posizione dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, non ha ancora dato il proprio via libera definitivo alla cessione. Il motivo è chiaro: il club non intende privarsi di un elemento di spessore come Frattesi senza avere prima assicurato un sostituto di pari livello.

La condizione imprescindibile: l’arrivo di Curtis Jones

La strategia dell’Inter è lineare e pragmatica. Il nome che il club ha individuato per sostituire Frattesi è quello di Curtis Jones, centrocampista inglese del Liverpool. La cessione del nazionale italiano al Nottingham Forest dipenderà quindi esclusivamente dalla capacità dell’Inter di chiudere l’affare per Jones nelle ultime, frenetiche ore di mercato.

Fonti come TMW sottolineano che l’Inter sta lavorando proprio a questa operazione a catena. Se la trattativa con il Liverpool per Jones dovesse arenarsi, il club nerazzurro è pronto a bloccare la partenza di Frattesi, preferendo mantenere la propria rosa intatta piuttosto che rischiare di rimanere scoperti in un reparto chiave.

Un futuro ancora tutto da scrivere

La situazione di Davide Frattesi è dunque in totale bilico. Da una parte, la prospettiva di una nuova avventura in Premier League con il Nottingham Forest, club che potrebbe garantirgli il minutaggio che in questa stagione all’Inter è stato più limitato. Dall’altra, la volontà ferrea del suo attuale club di non fare passi falsi.

Le prossime ore saranno decisive. L’Inter dovrà decidere se spingere fino in fondo per Curtis Jones, sbloccando di conseguenza l’addio di Frattesi, o se archiviare entrambe le operazioni per preservare l’attuale equilibrio della squadra. Per il centrocampista italiano, il finale di mercato promette colpi di scena fino all’ultimo minuto.