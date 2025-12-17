Frattesi, un addio all’Inter scritto da tempo: il club cambia strategia

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, sarebbe ancora al centro del mercato: la Juve si mette in lista e resta vigile

FRATTESI INTER JUVE – Con Inzaghi, così come con Chivu. Sostituendo gli addendi – in questo caso, gli allenatori dell’Inter – la situazione nerazzurra di Davide Frattesi non è cambiata. Troppi problemi fisici; alcune divergenze tattiche e una complicata collocazione in campo anche nel nuovo dogma tattico imposto dal Mister romeno. Sempre lì, lì nel mezzo: il nome di Frattesi rimbalza più nelle cronache del mercato, che sul rettangolo verde. Tredici presenze in tutte le competizioni sino a questo momento della stagione e la sensazione che le strade, ora, possano davvero dividersi con la Beneamata. Nel frattempo, la Juve resta vigile e predispone una strategia che possa coinvolgere un altro nome per gennaio.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’eventuale scambio di doni tra club, in vista del periodo natalizio, potrebbe prevedere un avvicendamento tra lo stesso Frattesi e Thuram, centrocampista in uscita dai bianconeri. A fronte di un conguaglio economico in favore della società nerazzurra, lo scambio potrebbe anche andare in porto. A differenza di qualche mese fa, da Via della Liberazione la strategia nei confronti della cessione del classe 1999 appare totalmente stravolta.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’Inter e Frattesi sono ancora sparati in casa: a gennaio potrebbe concretizzarsi definitivamente l’addio

Se prima si escludeva qualsiasi pista italiana per il futuro dell’ex mediano del Sassuolo, ora la prospettiva è cambiata. L’Inter valuta il cartellino di Frattesi circa 30 milioni – in Italia, così come all’estero – e la voglia di azzurro del centrocampista in orbita Mondiale spingerebbe per una nuova sistemazione già a gennaio. In fondo, nonostante l’operandi convincimento estiva a restare nerazzurro, Chivu sembra non considerare l’ex Sassuolo una priorità. La necessità di monetizzare potrebbe fare il resto: l’Inter e Frattesi sono lontani da tempo.