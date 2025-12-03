Frattesi-Inter, futuro in bilico: addio sempre più vicino?
Foto © Stefano D’Offizi
Un talento in cerca di spazio
L’avventura di Davide Frattesi all’Inter continua a svilupparsi in un clima di incertezza. Il centrocampista romano, arrivato con aspettative importanti, non è mai riuscito a imporsi da titolare e ora vede restringersi ulteriormente il proprio spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. La sfida di Coppa Italia contro il Venezia diventa un’altra tappa del suo percorso obbligato tra giudizi severi e continui esami.
Un impiego sempre più ridotto
Nelle ultime cinque gare di Serie A, Frattesi ha totalizzato appena ventinove minuti. Dall’inizio della stagione ha raccolto solo tre presenze dal primo minuto, numeri che confermano un ruolo sempre più marginale. La crescita di Sucic e il ritorno su alti livelli di Zielinski hanno complicato ulteriormente il suo percorso, mentre la presenza di Diouf aggiunge un’altra ombra sulla sua posizione.
Le difficoltà tattiche e la frustrazione crescente
Il problema di Frattesi non è solo quantitativo ma anche tattico. Le sue caratteristiche si adattano poco a una squadra che palleggia a lungo e attacca poco in transizione. Gli infortuni, tra cui l’operazione all’ernia inguinale, hanno rallentato ulteriormente la sua integrazione. Chi gli è vicino parla di un giocatore deluso, che non si sente più parte del progetto tecnico.
Un addio che si avvicina
Con un valore a bilancio che scenderà a 13,1 milioni a giugno, l’Inter potrebbe ascoltare offerte già a gennaio. Napoli, Juventus e Roma restano alla finestra, mentre la pista estera continua a non convincere il centrocampista. Per Frattesi, l’addio sembra una questione di tempi, non di possibilità.
