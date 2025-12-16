Frattesi al bivio: la Premier League sfida l’Inter sul mercato

Il momento di Davide Frattesi

Il nome di Davide Frattesi è diventato centrale nel mercato europeo. A 26 anni il centrocampista dell’Inter vive una fase decisiva: qualità riconosciute, rendimento positivo, ma continuità limitata. La concorrenza interna ha inciso sul minutaggio e il giocatore sa che, per completare la propria crescita, serve un ruolo stabile e responsabilità piene.

La situazione in casa Inter

All’Inter il giudizio resta positivo. Lo staff tecnico apprezza l’impatto senza palla, gli inserimenti offensivi e l’intensità. Tuttavia le rotazioni non gli hanno permesso di diventare un titolare fisso. Il club nerazzurro non forza la mano, ma ascolterà proposte in linea con il valore di un nazionale italiano nel pieno della maturità.

Arsenal, Chelsea e Liverpool in osservazione

L’Arsenal ha inserito Frattesi nei propri report, cercando profili pronti all’impatto immediato. Il Chelsea lo vede come tassello ideale per aggiungere dinamismo e aggressività a un centrocampo in evoluzione. Anche il Liverpool valuta l’operazione per gestire il carico su Mac Allister, Szoboszlai e Gravenberch, offrendo profondità e alternative tattiche.

Tottenham in pole

Il Tottenham appare la destinazione più concreta. Progetto ambizioso, ritmo elevato, pressing e inserimenti continui. Qui Frattesi avrebbe spazio e centralità, fattori decisivi per la scelta finale.

La Premier League spinge, l’Inter riflette. Davide Frattesi è al bivio che può segnare la sua definitiva consacrazione.