Frattesi, addio all’Inter: la Juve è in pole per il colpo a gennaio

L’avventura di Davide Frattesi all’Inter sembra giunta al capolinea. Il centrocampista italiano, ridotto a ruolo di riserva da Cristian Chivu dopo l’entusiasmo iniziale, non fa più parte dei piani nerazzurri e la società è pronta a cederlo già nella prossima sessione di mercato invernale. L’obiettivo è una cessione a titolo definitivo, con una valutazione che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Tra le pretendenti, la Juventus fa sul serio

In testa alla corsa per il suo cartellino c’è la Juventus, spinta dall’apprezzamento del tecnico Luciano Spalletti. I bianconeri, dopo aver scartato l’ipotesi di uno scambio con Khephren Thuram, stanno studiando formule alternative. L’idea più concreta è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, legato alla qualificazione in Champions League. Tuttavia, l’Inter sembra orientata a trattare solo per una vendita immediata e definitiva.

Le altre opzioni e il futuro del nazionale

Oltre alla Juventus, sul giocatore si sono informati club come Newcastle e Fenerbahçe. Per Frattesi, però, la priorità sembra essere rimanere in Serie A per ritrovare continuità e ritmo gara in vista del prossimo Mondiale, evitando un periodo di adattamento a un campionato estero. La partita per il suo futuro si giocherà nelle prossime settimane, con l’Inter determinata a monetizzare un investimento e il giocatore in cerca di un progetto che lo ponga di nuovo al centro.