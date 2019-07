Fratello Pogba Real: “Se crede che sia la miglior società per lui, ci andrà”

FRATELLO POGBA REAL – Al centro di alcuni intrecci di mercato che lo vorrebbero conteso da Juventus e Real Madrid, Paul Pogba al momento resta un calciatore del Manchester United. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai Red Devils.

A fare chiarezza sull’avvenire del centrocampista francese ci ha pensato il fratello Mathias che, ai microfoni di AS, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

FRATELLO POGBA REAL – “Il Real? Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se lui pensa che sia la migliore squadra per lui, ci andrà. Ci sono tanti rumours e su quelli non puoi farci nulla. Io sono qui perché volevo essere qui, non perché mio fratello potrebbe arrivare.

Zidane? E’ un maestro di calcio. Era un idolo quando ero piccolo e un grande uomo per la Francia. Ha fatto molto bene il suo lavoro ed è un esempio per i calciatori.

Il calcio spagnolo è il migliore, ed è quello che piace a tutti. A me, a mio fratello, a tutti i calciatori. Futuro di Paul? Siamo tranquilli, sempre. Viviamo come sempre. Se deve arrivare arriverà, altrimenti no.

Di certo penso che mio fratello possa aiutare qualsiasi squadra. Se toccherà al Madrid, aiuterà il Madrid“.

