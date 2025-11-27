Franculino Djù nel mirino di Milan e Roma: osservazioni in corso

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Franculino Djù seguito dai top club

L’ascesa di Franculino Djù sta attirando l’interesse di diverse big europee. Milan e Roma seguono con attenzione il profilo del 21enne del Midtjylland, che si sta imponendo come uno dei prospetti più intriganti della Superliga. Il percorso del nazionale guineano suggerisce potenzialità già pronte per un salto di qualità.

Un talento in crescita costante

Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Djù è arrivato in Danimarca a parametro zero nell’estate 2023. Il Midtjylland ha creduto in lui e il contratto in scadenza nel 2029 conferma la volontà del club di costruire attorno al giovane attaccante. In stagione ha collezionato 27 presenze, impreziosite da 19 gol e 3 assist. Numeri che raccontano un giocatore dinamico, capace di incidere con intelligenza nei momenti chiave.

Situazione di mercato e valutazione

Secondo Transfermarkt, Franculino Djù è valutato 13 milioni di euro, cifra destinata a crescere se proseguirà su questa strada. Con 14 presenze e un gol con la Nazionale della Guinea, rappresenta un profilo appetibile per club alla ricerca di prospettive a medio-lungo termine. Negli anni scorsi anche il Torino aveva sondato il terreno, segno che il talento del ragazzo non è passato inosservato.

Interesse italiano in evoluzione

Le attenzioni di Milan e Roma sono reali: il nome di Djù potrebbe diventare uno dei più discussi delle prossime sessioni di mercato. La Serie A osserva e valuta, consapevole del potenziale di un attaccante ancora in piena evoluzione.

