Franculino Djú nel mirino del Bologna: sfida all’Everton

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 9 Novembre 2025

Bologna sulle tracce di Franculino Djú

Gli osservatori del Bologna stanno seguendo con grande attenzione Franculino Djú, giovane attaccante dell’FC Midtjylland. Il talento della Guinea-Bissau, classe 2004, è finito nel mirino di diversi club europei grazie alle sue prestazioni convincenti nella Superliga danese. Secondo quanto riportato da The Sun, anche l’Everton di David Moyes considera il giocatore un obiettivo prioritario per la sessione invernale di calciomercato.

Concorrenza internazionale per il talento guineense

Oltre a Bologna ed Everton, altre società di Premier League e Serie A hanno manifestato interesse concreto per Franculino Djú. Il suo club, l’FC Midtjylland, lo valuta circa 13 milioni di euro e, come dichiarato dal direttore sportivo Kristian Bach Bak, si sta già muovendo per individuare un sostituto in vista di una possibile cessione a gennaio.

Numeri e prospettive del giovane attaccante

Arrivato in Danimarca nel luglio 2023, Franculino Djú è legato al Midtjylland da un contratto fino al 2029. In questa stagione ha collezionato finora 25 presenze, mettendo a segno 18 gol e 3 assist, numeri che confermano la sua crescita e il suo potenziale. Il Bologna lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione 2025-26, ma la concorrenza internazionale rischia di rendere la trattativa tutt’altro che semplice.

