Franco Vazquez torna a casa: a un passo l’accordo con il Belgrano

Contratto in scadenza a giugno e rientro laddove tutto era cominciato: Franco Vazquez pronto al ritorno al Belgrano, in Argentina

VAZQUEZ FRANCO BELGRANO – Un ritorno nostalgico e volto a chiudere il cerchio di una bellissima carriera. Franco Vazquez, ex fantasista del Palermo attualmente impegnato con la maglia della Cremonese, potrebbe pronunciare la parola “addio” a quella Serie A che lo aveva accolto nel 2012 per il rientro in Patria. Il Belgrano, infatti, secondo quanto riferito da SkySport, sarebbe pronto a riaccogliere il trequartista classe 1989 diciannove anni dopo avergli consentito di muovere i primissimi passi da professionista. L’operazione sarebbe a un buon punto, con l’ex Siviglia pronto a ripercorrere le orme del passato.

Dal Sassuolo, al Sassuolo. L’argentino aveva trovato la prima rete in questa edizione della Serie A alla seconda giornata, contro gli emiliani. E proprio domenica prossima, al Mapei Stadium, è in programma la gara di ritorno contro i neroverdi. Per Franco Vazquez potrebbe rappresentare l’ultima uscita italiana, con l’addio alla Cremonese praticamente in via di definizione. Nel corso di questa stagione, il trentasettenne si è rivelato elemento prezioso per Mister Nicola collezionando 15 presenze, l’ultima delle quali contro la Juventus.

L’ex Rayo Vallecano è stato schierato 4 volte tra gli undici titolari e la sua esperienza a Cremona vanta 90 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 15 reti e 14 assist totali. Ora, però, per Vazquez sarebbero spalancate le porte del passato: il Belgrano starebbe fortemente spingendo per il ritorno a casa del fantasista argentino.

