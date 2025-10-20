Franco Baldini al Panathinaikos: il nuovo architetto “verde”
Franco Baldini al Panathinaikos
Il Panathinaikos si affida a Franco Baldini per avviare una fase di ricostruzione ambiziosa. L’ex dirigente di Roma, Real Madrid e Tottenham assume il ruolo di consulente strategico, senza incarichi ufficiali nell’organigramma, ma con un’influenza decisiva sulla politica sportiva del club.
Un ruolo discreto ma centrale
Il 65enne toscano lavorerà dietro le quinte, gestendo la linea tecnica, le strategie di mercato e la riorganizzazione interna. Il suo parere è già stato determinante per la conferma di Christos Kontis in panchina, segnale di una visione fondata sulla stabilità come punto di partenza.
Un curriculum di alto livello
Dalla rinascita della Roma con Franco Sensi, passando per l’esperienza al Real Madrid al fianco di Fabio Capello, fino al progetto tecnico del Tottenham post-cessione di Gareth Bale, Baldini ha lasciato il segno nei top club europei. È stato protagonista di operazioni di mercato che hanno portato campioni come Batistuta, Higuaín ed Eriksen.
Il progetto verde
Atene rappresenta ora la sua nuova sfida. Il Panathinaikos vuole rilanciarsi a livello internazionale e Baldini è chiamato a trasferire conoscenza ed esperienza per avvicinare il club ai modelli organizzativi delle grandi realtà europee. La sua impronta potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per i “verdi”.
