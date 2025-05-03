Francisco Conceição nel mirino di Roma e Milan: futuro in bilico

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Maggio 2025 · Aggiornato il 3 Maggio 2025

La Roma valuta l’esterno portoghese del Porto

Francisco Conceição, attualmente in prestito oneroso alla Juventus dal Porto, senza diritto di riscatto, è finito nel radar della Roma in vista della prossima stagione. Il contratto del classe 2002 con il club portoghese prevede una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro, attivabile entro il 15 luglio. La situazione resta fluida: la Juventus conserva un diritto di prelazione, ma la decisione definitiva dipenderà dalle prestazioni del giocatore nelle ultime giornate.

Prestazioni altalenanti e ruolo chiave nel finale di stagione

Nonostante un inizio di stagione promettente, con 5 reti e 5 assist in 30 presenze ufficiali, la forma di Francisco Conceição ha subito un calo evidente negli ultimi mesi. L’ultima rete del giovane esterno risale al 16 febbraio, nella sfida contro l’Inter. Tuttavia, con l’assenza di Kenan Yildiz, l’ex Ajax potrebbe tornare protagonista nei match decisivi contro Bologna e Lazio, fondamentali anche per il suo futuro.

Anche il Milan osserva con attenzione

Oltre alla Roma, anche il Milan segue da vicino la situazione di Francisco Conceição. La dirigenza rossonera è alla ricerca di rinforzi offensivi e vede nel giovane lusitano un possibile investimento strategico. Il suo profilo tecnico, unito alla giovane età e all’esperienza già acquisita in Serie A, lo rendono un’opzione interessante per il progetto milanista.

Con la stagione che volge al termine, le prossime settimane saranno determinanti per chiarire il destino del talentuoso esterno portoghese, conteso da tre big del calcio italiano.

