Vigilia di Francia-Spagna, finale della Nations League e i due allenatori hanno parlato nella consueta conferenza stampa. Ecco in piccole, le loro dichiarazioni:

Didier Deschamps (ct Francia): “Siamo una squadra esperta ma questo non ci garantisce la vittoria. Do molto bene che bisognerà dare tutto, bisogna recuperare bene la palla perché è probabile che la avranno per molto tempo ma cercheremo di tenerla il più possibile“.

Luis Enrique (ct Spagna): “A livello individuale hanno i migliori undici del mondo, basta vedere i titolari e dove giocano, livello top. Bisognerò essere una squadra, possiamo migliorare il nostro rendimento ma il calcio premia la maggior parte delle volte chi gioca meglio, cercheremo di farlo come collettivo“.

