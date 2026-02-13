Formazioni ufficiali Pisa-Milan: Leao e Pulisic out

Sfida all’Arena Garibaldi

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-MILAN – All’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie A 2025/26. Pisa e Milan aprono il turno con obiettivi opposti e pressioni diverse. All’andata finì 2-2 a San Siro, stavolta il contesto racconta un’altra storia.

Il Milan di Massimiliano Allegri arriva da 22 risultati utili consecutivi e cerca un successo per mettere pressione all’Inter capolista. Il Pisa guidato da Oscar Hiljemark, fermo a 15 punti e reduce da una stagione complicata, punta a un’impresa per rilanciarsi dopo un solo successo in campionato.

Le scelte di Hiljemark

Il Pisa si schiera con il 3-4-1-2: Nicolas tra i pali; difesa composta da Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov. Sugli esterni Touré e Angori, in mezzo Loyola e Aebischer. Sulla trequarti agisce Tramoni, a supporto di Moreo e Stojilkovic.

Scelte chiare, squadra compatta e pronta a colpire negli spazi.

Le novità di Allegri

Nel Milan sorprende l’assenza di Rafael Leao e Christian Pulisic. Davanti spazio a Ruben Loftus-Cheek al fianco di Christopher Nkunku. In mezzo al campo qualità ed esperienza con Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot, mentre sugli esterni agiscono Athekame e Bartesaghi.

Dietro, davanti a Mike Maignan, linea a tre con Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Formazioni ufficiali Pisa-Milan

PISA (3-4-1-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All. Allegri.

È una partita che può dire molto. Il Milan per continuare la corsa, il Pisa per restare vivo.